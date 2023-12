Violeta Bergonzi reveló el motivo de su ausencia en 'Buen día, Colombia'

Violeta Bergonzi disfruta de su segundo embarazo

En redes ha mostrado lo feliz que se encuentra en este momento de su vida, dejando un mensaje de gratitud y resiliencia con ella misma.

“Me siento orgullosa de mí y me quiero decir muchas cosas lindas que antes esperaba que otros me dijeran y que hace mucho entendí que no necesito que así sea. Ya no busco aprobación y mucho menos que otros me motiven o logren quitarme La Paz”, escribió Bergonzi.

El regalo de navidad de Violeta Bergonzi

Y es que parece ser que Violeta no ve el momento de que nazca su segundo retoño, pues ha dejado un sentido mensaje en una de sus publicaciones de Instagram.

En este mensaje describe a su segundo hijo como un regalo de Navidad, por lo que no ve el momento de tenerlo entre sus brazos.

"Me lo imagino ya entre mis brazos, imagino sus ojitos y sus manos…Que bendición la mía! Te estoy esperando con todo el amor y la ilusión mi tesoro", escribió la presentadora.