Viuda de Darío Gómez publicó video inédito del cantante un día antes de morir: se veía muy feliz

El pasado 26 de julio de 2023 todos los amantes de la música popular vivieron un día muy triste tras conocerse la muerte del Darío Gómez, más conocido como el 'Rey del despecho'.

En la noche se conoció la lamentable noticia de que el reconocido cantante había muerto después de sufrir un colapso súbito en su hogar.

De inmediato, Gómez fue trasladado a la Clínica Las Américas, donde realizaron maniobras de resucitación cardiopulmonar, pero el esfuerzo fue en vano, pues el cantante ya había fallecido.

Después de un año de su partida, sus seguidores y familia aún lo recuerdan con cariño y le dejan conmovedores mensajes por su muerte.

Una de ellas fue su esposa, Johana Vargas, quien compartió un emotivo video del cantante en su hogar, en el que se le ve jugando con sus perros, hablando con su familia y realizando algunas de sus actividades cotidianas en el hogar.

"Mi amor, hace un año me dejaste ese vacío tan grande y todavía es imposible aceptar que ya no estás, te recuerdo cada instante de mis días, seguiré conversando contigo todas las noches, siempre me tomaré ese café pensando en ti, te sostengo con todo el amor dentro de mi corazón y allí permanecerás, esperaré solo un poquito de mi vida, para estar contigo toda la eternidad", escribió la mujer.

Todos sus seguidores se conmovieron con el video y dejaron algunos comentarios emotivos como: "Que bueno que los últimos días del rey del despecho fueron a tu lado le diste mucha felicidad y eso no lo compra nadie eres una mujer de admirar"; "Nini gracias por compartir las últimas horas del Maestro. De nuevo gracias y mucha fortaleza para ti. Dios te bendiga", entre otros.