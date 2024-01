"Vivan y dejen vivir": la hija de ‘Kiko’ responde a las críticas por su papá

¿Qué fue lo que pasó?

Recientemente, un video viral mostró a Carlos Villagrán en pleno escenario, desplegando sus dotes de comediante y bailando con la misma energía que lo caracterizó durante décadas. Aunque algunos internautas expresaron preocupación por su edad, argumentando que podría ser peligroso realizar shows a esa edad, la respuesta de Vanesa no se hizo esperar.

¿Qué dijo la hija de ‘Kiko’ frente a las críticas a su papá?

En un emotivo video publicado en sus redes sociales, Vanesa defendió la actuación de su padre, destacando la felicidad que experimenta al interpretar a ‘Kiko’. En sus propias palabras, “mi papá, obviamente para mí, es lo máximo en el mundo, a sus 80 años y con mucho orgullo lo digo, él está trabajando. Me enorgullece que a su edad tenga esa vitalidad, esa agilidad mental, física que no es una persona que no quiera salir”.

¿Vanessa Villagrán se enojó?

Vanesa Villagrán, conocida como influencer, no dudó en dirigirse a aquellos que critican el trabajo de su padre, etiquetándolos como "gente reprimida" y sugiriendo que se dediquen a vivir sus propias vidas. Con un claro mensaje de "Vivan y dejen Vivir", reiteró que su padre es un ejemplo de vida para muchas personas.

¿Cómo fue el cáncer para Carlos Villagrán y su hija?

La influencer también compartió detalles íntimos sobre las experiencias de ambos con el cáncer, revelando que tanto ella como su padre enfrentaron la enfermedad casi al mismo tiempo. Con valentía, Vanesa expresó que han superado momentos difíciles juntos y que su padre ha sido un inspirador ejemplo para ella.

Así, en medio de las críticas y el escrutinio público, la familia Villagrán demuestra que la pasión y la alegría no tienen límites de edad, y que la risa, la vitalidad y el amor por lo que se hace pueden ser el mejor antídoto contra la adversidad.