Vocalista de Iron Maiden anuncia nueva fecha de concierto en Colombia

El músico Bruce Dickinson, vocalista de la banda Iron Maiden, anunció la nueva fecha de su concierto que estaba prevista inicialmente para el 20 de agosto de 2020, aunque ahora se realizará el 16 de diciembre de 2021 en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de la capital del país.

A través de un comunicado, los organizadores del concierto indicaron que para el artista "lo más importante es la seguridad y bienestar de sus fans y acatar las medidas del obierno nacional; por lo tanto se ha agendado una nueva fecha".

Indicaron que las personas que ya han adquirido sus entradas podrán conservarlas para el ingreso en la nueva fecha, asimismo "la primera primera parte del show será una mirada humorística, a menudo satírica, a su colorida vida de montaña rusa".

En este espectáculo se irán contando historias en su estilo "singularmente anárquico y puntuado, apoyado con una gran muestra fotográfica. Narra anécdotas no solo del libro, sino otras historias que otros han considerado demasiado arriesgadas".

Igualmente, la segunda mitad de la noche está dedicada por completo a una sesión de preguntas y respuestas "donde las preguntas extravagantes, francas y a menudo totalmente descabelladas, se abordan con respuestas completamente improvisadas e invariablemente rápidas por parte de Bruce, lo cual hace de la velada algo muy entretenido y agradable".

Este evento será para mayores de 14 años, los menores de edad deberán entrar en compañía de un adulto, cada uno con su entrada al evento.

Bruce Dickinson lanzó en 2017 su autobiografía 'What does this button do?' y debido al éxito alcanzado, inició una serie de espectáculos individuales relatando las anécdotas de su vida. Es así como 'What does this button do? - Una noche con Bruce Dickinson', se ha convertido en un espectáculo muy exitoso a nivel mundial.