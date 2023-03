Wilder Medina dice por qué en Survivor se "robó" el arroz de la tribu; le responde a Catherine Mira

Survivor, la isla de los famosos, es uno de los programas más vistos por los colombianos, quienes están pendientes de cada uno de los capítulos que emocionan cada vez más por sus apasionantes pruebas y diferentes momentos con los competidores.

En uno de los últimos episodios, después de que Tatán Mejía contara los votos, se conoció que el eliminado sería Wilder Medina, quien salió de la competencia el pasado 28 de marzo.

En su salida, Medina expresó que le queda de aprendizaje ser más tolerante y valorar más las cosas que tiene en casa. “Dejo las monedas a Eléider para que las aproveche en la unificación”, afirmó.

En una entrevista con RCN Radio, Medina confirmó que después de su paso por el reality valora mucho más las cosas que tenía en el día a día, como tener una cobija, tomarse un café. "Son cosas que la gente deja de lado, pero esto es muy lindo lo que me pasó hoy en día".

"Perder para nosotros es una opción. Soy mal perdedor, no me gusta perder, eso me lleva a que hay que madurar con estas cosas que le pasan a uno para fortalecer", enfatizó.

Durante su paso por Survivor, el antioqueño tuvo problemas en la competencia y ha tenido diferentes roces con sus compañeras de tribu, quienes en varias ocasiones lo han calificado de ser "grosero" y "poco caballero" con ellas.

Una de las personas con las que discutió fue Catherine Mira, quien después de su salida dijo en el programa Buen Día Colombia, "él se le tenía que servir más comida para que no se enojara, lo que me parecía injusto. Otra cosa que me molestaba mucho es que él se robaba el arroz que era para todos y se lo llevaba porque decía que a él le gustaba mucho"..

Dada su más reciente eliminación, el exfutbolista aclaró este problema que le dio la vuelta a toda Colombia, quien lo criticó por tomar más comida y le respondió a Catherine.

En una ocasión me lo llevé porque se iba a hacer la segunda revuelta entre todos y entonces la primera revuelta cuando me mandaron de Espartos para Koi dos compañeros se me llevaron el arroz, entonces dije: 'nome va a pasar lo mismo' porque si llegó a otra tribu digo ya tengo arrocito para darles, pero finalmente quedé en la misma tribu entonces lo compartí con ellos mismos", expresó Medina.