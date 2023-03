En entrevista con RCN Radio, el ex futbolista Wilder Medina, reciente eliminado del reality del Canal RCN ‘Survivor, la isla de los famosos’, contó porqué tomó la decisión de eliminarse asimismo ya que si hubiera votado por Federico se habría salvado.

“Bueno era mi turno, ya estaba al límite de salirme mucho más de la ropa y la decisión de verdad que se tomó fue la mejor porque yo soy muy competidor y esa competencia me llevó al extremo de metérme con mis compañeros, de exigirles a ellos la capacidad de competencia que yo tengo y después me di cuenta que no, que cada uno somos diferentes”.

El ex deportista antiqueño también enumeró los diferentes motivos que lo impulsaron a tomar dicha decisión.

“Hubo dos cosas muy importantes, primero estaba al límite, donde hubiera llegado a esa unificación le hubiera pegado a Aco porque ya no me lo aguantaba más. Entonces fui consciente de que ya había llegado al límite, y dije no, es mejor dar un paso al costado antes de que la embarre ante todo Colombia y más que todo por los niños por mis hijos y los que estaban viendo este programa”.

Puede leer: Wilder Medina dice por qué en Survivor se "robó" el arroz de la tribu; le responde a Catherine Mira

El ex futbolista también dio a conocer su estrategia, ya que iba a votar por Juan del Mar y conocía que Aco votaría para que él saliera, y explicó porqué no le dejó la responsabilidad de decidir quién debía salir a su compañera Lina.

“Mi voto era por Juan, yo dije quedamos 3-3 porque yo sabía que Aco iba a votar por mí y dije la que tiene que desempatar esto es Lina. No puedo hacerle esto a Lina porque le va a tocar a ella sacarme y sé que se va a echar mucha gente encima la protegí en eso. Entonces dije, lo que voy a hacer es imolarme yo mismo ¿Cómo? votando por Federico (porque yo por Eleider tampoco iba a votar) y sabía que Federico lo iba a entender porque yo lo hablé muchas veces con él”.

También lea: Sandra Brand, la actriz de Tu Voz Estéreo que no confió en su belleza, se operó y murió en el procedimiento

El exdelantero del Deportes Tolima e Independiente Santa Fe aclaró porqué de su actitud grosera y arrogante luego de las competencias.

“Soy un gran competidor, mi carácter me llevó a ser un poco fuerte en mis palabras (pero aclaro algo) yo no trataba a las personas, trababa mal al competidor (quiero que entiendan eso) yo estaba era en una competencia y los que me vieron jugar y los que jugaron conmigo saben que mi carácter era muy fuerte porque me molesta perder, soy competitivo y soy mal perdedor”.

Le puede interesar: 'Survivor, la isla de los famosos': exfutbolista Wilder Medina fue eliminado de la competencia

Finalmente, Wilder Medina dejó ver su lado humano y confesó que si no fuera por el carácter que tiene nunca habría podido salir del mundo de las drogas.

“Ese carácter que tengo me ayudó a salir de las drogas o sino todavía estuviera ahí, para salir de las drogas hay que tener cojones grandísimos y más en este medio en el que yo estoy que es el futbolístico donde todo te lo dan y todo te lo tienen y te dice, que quiere Medina qué quiere el monstro del gol, tenga se lo damos”.

VEA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA