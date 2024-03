En los últimos días se ha generado una polémica en el género vallenato luego de que el Mono Zabaleta contara en una entrevista que en su último álbum estuvo a punto de incluir una canción de la autoría de Omar Geles, pero al conocer lo que cobraba el compositor por su obra desistió de la idea.

"Le he grabado, pero nunca me han pegado canciones de él, a Omar le grabé varios temas. Él cobra entre 60 y 70 (millones) por una canción. Yo el cd pasado tenía una canción ya con video, grabada, y cuando me dijo que valía eso la saqué del cd. Le dije 'no compadre, yo no tengo esa plata'. Yo pienso que pagar eso le mata la bendición a la canción", contó el cantante.

Este comentario despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales, pues mientras unos consideraron que la suma que pide Omar Geles por sus canciones es exagerada, para otros es un precio que se justifica teniendo en cuenta la trayectoria del compositor, autor de múltiples éxitos del género vallenato.

Wilfran Castillo salió en defensa de Omar Geles

Dentro de los artistas que salió en defensa de Omar Geles se encuentra Wilfran Castillo, otro importante compositor del género. A través de sus redes sociales, Wilfran señaló que generalmente se cataloga como “pobrecito” a los autores y se habla de que SAYCO no les retribuye lo justo, pero cuando ellos cobran por sus obras todos se escandalizan. El cantautor, además, utilizó una analogía para explicar el fenómeno.