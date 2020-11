Will Smith publicó en sus redes sociales el primer adelanto de la reunión del elenco de 'El príncipe del Rap', episodio especial que será emitido por HBO Max el próximo 19 de noviembre.

"Estas son las personas que me hicieron el hombre que soy hoy", fue el mensaje del actor para acompañar el video que da cuenta de la participación de los actores que interpretaron a la familia 'Banks', Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell quien dio vida al leal mayordomo 'Geoffrey Butler', entre otros.

Es de mencionar que, este especial será para celebrar los 30 años de la serie de comedia, que fue emitida entre 1990 y 1996.

Por otro lado - de acuerdo con medios internacionales - la reunión también contará con la presencia de Janet Hubert, actriz que interpretó a la 'tía Vivian Banks' durante las primeras tres temporadas de la producción. Desde entonces, se ha hablado de la existencia de una mala relación entre Hubert y Will Smith, por lo que su reencuentro generaría una gran expectativa entre los fanáticos.

'El príncipe del rap' (The Fresh Prince of Bel-Air) fue la serie que lanzó al estrellato a Will Smith. Desde entonces y hasta ahora se ha mantenido como uno de los actores más populares de Hollywood.

Y, ha mostrado su versatilidad actoral al trabajar en producciones cinematográficas de diversos géneros. Algunos de sus títulos más destacados son: 'Hombres de negro', 'En busca de la felicidad' (2006), 'Soy leyenda' (2007), 'Escuadrón Suicida' (2016), 'Aladdín' (2019) y 'Gemini Man', esta última producción incluyó escenas rodadas en Cartagena.

Además, cuenta con una nominación a los Premios Oscar en la categoría de 'Mejor actor' por su trabajo en la película 'Alí' (2001).

Smith está casado con la también actriz, Jada Pinkett Smith, con quien tiene dos hijos: Jaden y Willow. Sin embargo, el actor tiene un hijo producto de una relación anterior, su nombre es Trey Smith.