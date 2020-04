Fue el 28 de abril de 1950 que llegó al mundo William Anthony Colón Román. El Bronx, Nueva York, vio nacer a un verdadero ícono de la salsa: Willie Colón, uno de los máximos exponentes de este género.

Sí, este martes el maestro está cumpliendo 70 años de vida, una existencia que ha marcado a varias generaciones por la alegría que lleva con su música.

Y es que pese a ser estadounidense, Willie Colón tiene marcadas en alma, cuerpo y espíritu sus raíces puertorriqueñas, algo que demuestra con el trombón, el canto y cada una de las letras que compone.

En entrevista exclusiva con El Sol Bogotá 105.4 FM, el maestro no ocultó su felicidad por llegar a los 70 años y poder seguir alegrando al mundo con su música.

Maestro, ¿cómo los va a celebrar sus 70 años?

Es especial porque nunca pensé que iba a llegar a 70 años. Bajo las actuales circunstancias de aislamiento vamos a ir a la cocina y quizás inventar alguna clase de pastel pero nada más. Estamos cumpliendo el distanciamiento social, los hijos míos que no viven conmigo y no pueden venir acá. Vamos a seguir esto hasta que termine y que Dios quiera sea pronto. Yo estoy agradecido porque creo que soy de los más viejos que ha existido en mi familia dentro de los hombres. Mi abuela vivió hasta los 92 años, pero mi papá murió a los 60 años y mi abuelo falleció a los cuarenta y pico. Por eso, a los 70 años yo soy el campeón hasta ahora.

¿Cómo ve el futuro de la música?

No se puede saber todavía. Esta revolución digital cambió todo. Cuando fuimos de vinilo a CD todo el mundo decía esta es la respuesta, la solución para que no hagan piratería, pero entonces cada CD es una muestra para poder copiar y hacer cuantas copias se quieran, entonces nos salió el tiro por la culata. Ahora bien, al convertir la música a CD fácilmente se podía transferir a las computadoras porque estaba en una forma digital. Eso era un brinco difícil y finalmente la industria se las hizo más fácil. Lo cierto es que hoy en día la gente no está comprando CD y se puede dar hasta regalado y nadie los quiere. Antes la gente la bajaba y la compraba, pero ahora solo pagan por el servicio para poder escucharla vía streaming. Creo que esta va a ser la forma. Además, estos tiempos en que se hacía un LP de concepto y arte que se trabajaba todo el año para lanzarlo ya no tiene sentido y no existe. No hay manera para hacer eso. Ahora los artistas graban un número cuando les da la gana y no es un LP completo, es una sola canción.

Así las cosas, ¿qué se viene de aquí en adelante?

Esas van a ser las reglas en adelante. En verdad estamos empezando a ver más información, más data de las compañías porque todo es digital. Ahora no pueden ensuciarse los bolsillos… es más difícil.

¿Cómo ve el tema de los conciertos con el actual escepticismo?

Con esto del virus no creo que toque otro concierto este año. Cuando empiece a aliviarse el protocolo del distanciamiento y los toques de queda y demás, la gente va a estar arisca de andar en grupos porque dicen que viene otra ola de la enfermedad. De verdad con esto la música va a cambiar mucho porque la gente va a escuchar todo en su casa, en grupos pequeños, con su familia y no creo que vuelvan a los conciertos masivos hasta dentro de un buen tiempo.