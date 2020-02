Willie Colón se cansa de la "mojigatería" tras críticas por cantar reguetón

Willie Colón estalló contra quienes lo criticaron por cantar reguetón. El reconocido salsero debutó en el género al lado del colombiano Reykon en la más reciente versión de los Premios Lo Nuestro, celebrados el pasado 20 de febrero.

Ambos interpretaron el tema 'Perriando', que el paisa lanzó a finales de 2019 y el cual parte de la base melódica de 'La Murga', tema de salsa interpretado por el legendario Héctor Lavoe y compuesto en compañía de Willie Colón para su álbum en conjunto 'Asalto Navideño' (1917).

Aunque la presentación fue muy aplaudida por los asistentes del evento, algunos usuarios no se lo tomaron tan bien en las redes sociales, por lo que el intérprete de 'Gitana' decidió manifestarse al respecto en su cuenta de Twitter: "Ya estoy cansado de la mojigatería, del ¿cómo te atreves a hacer reguetón?. Cuando junté bomba y plena con guaguancó me criticaron, cuando junté bossa y samba me criticaron, cuando le agregué el cuatro y el aguilnaldo se rieron, cuando le puse cuerdas se quejaron... A la mierda".

Ya estoy cansado de la mojigatería de que como te atreves hacer regetton. Cuando mezcle bomba y plena con guaguanco me criticaron, cuando mezclé bossa y samba, me criticaron, cuando le agregué el cuatro y el aguilnaldo se rieron, cuando le puse cuerdas se quejaron... a la mierda — Willie Colón (@williecolon) February 25, 2020

Por otro lado, además de hacerle referencia a 'La Murga', para esta presentación en los Premios Lo Nuestro se le hicieron unos arreglos a 'Perriando' y Colón incluyó parte de la letra de otros éxitos como 'Talento de Tv'.