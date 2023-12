Willie Colón se refirió al percance de salud que sufrió en concierto de la Feria de Cali

Willie Colón es uno de los cantantes más admirados en toda Colombia. Con su larga trayectoria en la industria musical se ha ganado el corazón de muchos amantes de la salsa, pues incluso, es considerado uno de los pioneros del género junto con Héctor Lavoe.

No obstante, en las últimas horas, el artista generó preocupación entre sus seguidores al abandonar el escenario del 'Súper concierto' de la Feria de Cali, evento al que había sido invitado, al parecer, por un percance de salud.

Según testigos, el compositor estuvo más de 20 minutos ausente, por lo que las más de 25 mil personas que coreaban sus canciones quedaron desconcertadas por su abandono repentino.

¿Qué le pasó a Willie Colón en La Feria de Cali?

Debido a la cantidad de comentarios por parte de los internautas y fanáticos, el gran maestro de la salsa compartió un video a través de sus redes sociales explicando qué fue lo qué pasó en La Feria de Cali y habló de su estado de salud.

Según dijo, llegar a Cali fue muy complicado por las conexiones que tuvo que realizar. y los problemas que fueron apareciendo en el camino. "Incluso cuando llegamos a Cali tuvimos problemas con Migración", contó.

Este tipo de situaciones hicieron que Colón no pudiera descansar lo suficiente. "Empecé bien y de repente me quedé sin gasolina, tuve que bajarme. El calor tampoco me ayudó, gracias a Dios pude recuperarme y terminar mi tanda".

Siendo así, aclaró que está bien y aprovechó para agradecerle a quienes se preocuparon enfatizando que ya está haciéndose chequeos y consultas médicas para confirmar que todo esté bien.

Por otro lado, le respondió a quinees lo han acusado de haber querido robarse la plata del show. "No tiene sentido ir a Cali a hacer eso, es el mismo esfuerzo", apuntó.

Finalmente, agregó: "para quienes dicen que estoy muy viejo, si mis médicos me dicen que ese es el caso, entonces el 27 de diciembre de 2023 en Cali Colombia, habría sido mi último concierto".