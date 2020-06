Winona Ryder habla sobre su experiencia con el antisemitismo

La estrella de Hollywood Winona Ryder, dio de qué hablar el fin de semana por una supuesta entrevista que habría dado a un medio inglés, y que además también fue reseñada en la agencia de noticias judía AJN, en la que la actriz de ‘Stranger Things’ contaba sobre el antisemitismo en la industria del cine.

La artista que se encuentra promoviendo la serie ‘The Plot Against America’, supuestamente habría asegurado al Sunday Times que hace años el famoso actor Mel Gibson la hizo vivir un incómodo momento cuando en una reunión se refirió a ella como una “evasora de hornos”.

“Estábamos en una fiesta llena de gente con uno de mis buenos amigos, y Mel Gibson estaba fumando un cigarro, y todos estamos hablando y él le dijo a mi amigo, que es gay, 'Oh, espera, ¿voy a conseguir SIDA?'. Luego surgió algo acerca de los judíos, y me dijo: 'No eres una evasora del horno, ¿verdad?”, haciendo referencia a los campos de exterminio nazis durante el Holocausto.

Ryder explicó que ella le reclamó a Gibson por sus comentarios y este trató de disculparse.

Asimismo, la actriz también se refirió a otro episodio de antisemitismo cuando le dijeron que parecía "demasiado judía" para ser elegida como parte de una familia de "sangre azul" para darle vida a un personaje en un drama de época.

Según Winona, los comentarios provenían de un jefe de estudio que, además, también era judío. Ella agregó: “Hay momentos en que la gente dice: ‘Espera, ¿eres judío? ¡Pero eres tan bonita!’”.

Ryder, que nació como Winona Laura Horowitz, dijo que no era religiosa, pero que se identificaba con el judaísmo.