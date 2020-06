Woody Allen admite que unos le recordarán como un pedófilo

El director y guionista estadounidense, Woody Allen, lleva años en el ojo del huracán por por causa del escándalo por abuso sexual del que le acusa su hija adoptiva, Dylan Farrow. La mujer de 34 años de edad asegura que Allen la violó cuando tenía siete años.

Aunque el director ha negado rotundamente los señalamientos y, pese a que, ningún juez lo ha sentenciado, su imagen pública ha sufrido un deterioro inevitable.

Ahora, con propósito del lanzamiento de sus memorias 'A propósito de nada', Woody Allen fue interrogado por La Vanguardia respecto de que la publicación pasaba de lo cómico a lo trágico, como lo que ha vivido con su expareja, Mia Farrow (Madre adoptiva de Dylan).

"He tenido una vida interesante y divertida, he conocido a mujeres maravillosas, he atravesado momentos trágicos... Pero, básicamente, soy un hombre feliz... He tenido mucha suerte. Podría morirme ahora mismo y no pasaría nada. Unos me recordarán como un pedófilo, aunque sea falso, y otros como un cineasta que les entretuvo, ¿qué más da? La suerte es lo más importante en la vida, y yo he tenido más buenas manos que malas. Las malas han sido catastróficas, eso sí".

Respecto de las declaraciones de Dylan, el director dijo que "fue sometida a un lavado de cerebro. Mia la filmó desnuda a los 7 años varios días para enseñarle la historia que debía contar. Tras el escándalo, he adoptado dos hijas sin el más mínimo problema por parte de las autoridades".

A sus 84 años Woody Allen cuenta con una amplia carrera cinematográfica que se compone de famosos títulos como: 'Manhattan' (1979), 'Los secretos de Harry' (1997), 'Medianoche en París' (2011), 'Vicky Cristina Barcelona' (2008), 'Match Point' (2005), 'Café Society' (2016), 'Días de radio' (2987), entre muchas otras.

Ha recibido cualquier cantidad de premios que incluye cuatro Premios Oscar, dos Globo de Oro, diez BAFTA más uno honorífico, un Goya, entre otros.