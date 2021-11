"Yo no fui a hacer amigos, como Jaider Villa": Carla Giraldo tras ganar MasterChef

Una final de infarto se vivió este lunes festivo en MasterChef Celebrity, uno de los programas que más ha causa revuelo en los últimos meses de la televisión.

La prueba decisiva llevó a los participantes a su nivel máximo de presión, pues el tiempo apretó a muchos de los finalistas y los llevó a cometer algunos errores, algo que para los jurados fue crucial a la hora de tomar la decisión.

A su vez, otra de las sorpresas de la noche estuvo de la mano del comediante Frank Martínez, quien a la hora de presentar su postre se tomó algunos minutos del programa para proponerle matrimonio a su novia Lorena, explotando así las redes sociales por el romántico acontecimiento.

Finalmente, después de tantas emociones y de que los famosos aplicaran los conocimientos que adquirieron durante esta temporada, los jurados dieron el esperado veredicto que sorprendió a más de uno.

Después de tanto suspenso, Claudia Bahamón reveló que el nuevo ganador de los 200 millones de pesos de MasterChef fue Carla Giraldo, quien llevó al atril sofisticadas técnicas que la hicieron sobreponerse a sus contrincantes.

"No lo puedo creer. Esto es por mis hijos, por mi marido, por mí . Siempre les dije que los iba a sacar (...) Gracias a MasterChef porque me hizo reecontrarme con algo que estaba perdido en mi interior: mis raíces, mi tiempo. Yo tengo mucho que agradecer, esto fue un nuevo comienzo para mí que no va a tener fin", dijo la actriz entre lágrimas tras ganar.