Yailin lució una camisa muy apretadita y puso a soñar a muchos

Yailin puso a soñar a varios con su cuerpazo. La joven subió una fotografía de cuerpo completo y mostró más de la cuenta.

Más de uno se quedó embobado con tremendas 'chichis', que parecían que se le iban a explotar por lo ajustada que le quedaba el chaleco que tenía. Allí lució su cabello muy largo, una botas que iban encima de la rodilla y el conjunto de jean.

Los comentarios no se hicieron esperar, porque se robó todas las miradas por ese 'outfit' que tenía puesto ¿Anuel AA estará arrepentido de terminar con ella?

"La Kim Kardashian dominicana", "hay niveles", "La exesposa de Emanuel se está poniendo bella, ¿para quién será?", "Si no hablan de ella no suenan", "las dominicanas no lloran", "Más rica que ayer", "Soy fan de Yailin", "no vas a volver a conquistar a ese hombre", "aquí hay muchos hombres con popola y mujeres dolidas", "Sigue editando las fotos la pobre", "haga lo que haga ya sabemos que no canta", entre otros.

Además, recientemente subió un video bailando, pero la toma era de un medio plano. Allí tenía el mismo traje de piscina, pero en esta ocasión recibió varias críticas de algunos internautas.

En el video, ella se mueve al ritmo de su nueva canción 'Solo tú y yo' y los comentarios no se hicieron esperar. "Se te está viendo desespero", "Deja de tocarte el pelo, Siempre igual", "La bebesita ni tiene dos meses y se la ve tomando en fiesta".