Yailin publicó foto de su hija y dejó un duro mensaje para Anuel: "la basura de tu padre no respetó"

Yailin sigue enviándole mensajes a Anuel por medio de sus redes sociales. Desde el pasado 6 de julio salió a la luz que el puertorriqueño supuestamente le pegaba a la dominicana, mientras ella estaba embarazada. En varias historias de su Instagram, compartió la evidencia de los golpes que había recibido.

Allí aseguró que no había hablado por su pequeña, sin embargo, luego de todos los mensajes que Tekashi le escribió a Anuel, ella también quiso salir a dar sus declaraciones por medio de unos mensajes. Todo esto explotó y más cuando también se viralizó un video, en donde el intérprete de 'Secreto' al parecer había golpeado a Karol G.

Ahora bien, en medio de toda esta polémica, Yailin no ha parado de enviarle mensajes. Recientemente, mostró la cara de su hija Cattleya y ahí puso unas palabras para Anuel. "“Mi niña no era el tiempo de publicarte en las redes sociales, pero la basura de tu padre no respetó eso”.

Toda esta noticia le ha dado vuelta al mundo del entretenimiento, porque no sabían todo lo que estaba pasando en aquella relación.

Por su parte, Anuel salió a dar su versión y hasta dijo que el abusador era el famoso rapero de Estados Unidos, por lo cual le dijo que se alejara de su hija Cattleya. Ahí confesó que todo eso no lo sabía Yailin y que si se enterara, ella no permitiría que el joven se le acercara a la pequeña.