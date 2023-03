Yalena Jácome se va de Mañana Express del Canal RCN

“Me voy del programa porque sale una oportunidad familiar para irnos del país y lo que les quiero decir a ustedes es que los grandes amigos que llevo en el corazón siempre los he hecho en el trabajo. Yo me voy y me despido hoy de mis compañeros de trabajo, pero me van a quedar estos amigos que tengo aquí en el set, que están en el Master, todos los periodistas. Es la segunda vez que me toca despedirme del Canal RCN, que siempre lo he sentido como mi casa. Me da mucha tristeza. Les agradezco infinitamente a los televidentes, quienes todos los días escriben, son súper fieles”, dijo en medio de lágrimas Yalena Jácome al despedirse este viernes del programa.

Y es que Yalena estuvo alejada de los medios por cierto tiempo hasta que llegó a este programa de variedades que terminó enamorándola.

“Cuando la gente me preguntaba, cuándo vas a volver a televisión, yo dije, ‘cuando haya algo diferente que me propongan, ese día digo sí y Mañana Express fue ese proyecto al que le dije sí’”, dijo la comunicadora.

Yalena Jácome, quien emprende nuevos rumbos, será recordada por siempre por su objetividad en todo sentido.