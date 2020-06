Yalitza Aparicio, actriz de Roma, pidió acabar con el racismo y clasismo en México

TEMAS DEBAJO DE LA ALFOMBRA



En su intervención, Huerta dijo que en México existe un racismo y un clasismo que "está debajo de la alfombra en este país y son nuestros cadáveres en el armario".



Para el actor esos temas tabú en este país "no nos atrevemos a decirlos, a articularlo porque eso nos desmontaría muchos de nuestros mitos fundacionales como la idea del mestizaje y de la raza de bronce se verían terriblemente afectadas si aceptamos que hay clasismo y hay racismo".



Además dijo que para muchas personas es difícil aceptar que somos racistas y clasistas, y que "no somos solo víctimas sino victimarios los que hemos soltado frases y conductas de este tipo"



"Pero nadie quiere ser el malo de la película", puntualizó.

Huerta dijo que la gente en México ve el racismo en Estados Unidos, como ahora con el caso de George Floyd, pero piensa que en México no existen esas conductas cuando no es así".



"Es un tema muy complicado que la gente no le quiere entrar, pero vivimos el momento exacto para hacerlo, ya esperamos 500 años para hablar de esto y es ahora y es aquí", dijo el actor, quien participó en la serie "Narcos: México" (2018).



RACISMO, UN SISTEMA DE ORGANIZACIÓN



Para la profesora en sociología en la Universidad de Cambridge Mónica Moreno el racismo se pueden entender como un sistema de organización en nuestra sociedad que distribuye poder, privilegios, oportunidades y la buena vida y decide quien tiene accesos y quien no y a qué cosas"



"Cuando hablamos de racismo sólo estamos hablando de prejuicios que es importante, pero eso es sólo es sólo un nivel; de lo que hablamos es de una forma organización que cruza todos los aspectos de nuestra vida", apuntó.



Por su parte, la lingüista, escritora e investigadora Yásnaya Aguilar, dijo que en este país es difícil conciliar la diversidad de culturas, como las indígenas, y la idea de México.



"La idea es México surge para homogeneizar y crear una sola identidad y esto se hace extrayendo elementos culturales de pueblos a los que se oprime sistemáticamente", apuntó.



Aguilar comentó que a partir de eso se crea lo indígena como una categoría racial y no política por lo que se debe poner el mestizaje a examen.



Pero, agregó, también "el nacionalismo y el racismo van de la mano, porque toda corriente nacionalista es homogeneizante y creer una sola cosa es negar a los pueblos que preceden de este estado".