Yeferson Cossio frenó a Yina Calderón por pedirle que le ayudara a recuperar cuenta de Instagram

Yina Calderón protagonizó una serie de noticias en redes sociales y algunos medios nacionales, debido a una serie de videos que publicó en su cuenta alterna de Instagram, donde se refería a la fortuna que tenían Marcela Reyes y La Liendra por recuperar sus perfiles oficiales. La empresaria lloró y se mostró afectada, haciendo énfasis en que fue la única que no logró tener una solución con el tema.

En medio de sus lágrimas y de lo triste que estaba, la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 señaló que estaba feliz por sus colegas, pero que se sentía mal al ver que su cuenta oficial estaba perdida y no había podido recuperarla de la misma forma. Las críticas no se hicieron esperar y algunas personas la cuestionaron por lo que decía.

No obstante, recientemente, Yina Calderón apareció en las historias de este perfil de la plataforma digital para pedir ayuda a Yeferson Cossio, el reconocido influencer. La creadora de la marca de fajas indicó que él era el único que podía colaborarle con este problema, por lo que le pedía una mano para solucionar el lío.

“Solo hay una persona que me puede ayudar, pero no me ha ayudado. Yo sé que si nos juntamos él me ayuda. Se llama Yeferson Cossio. Yo no lo conozco, no conozco a su novia ni a su hermana. Si usted me ayuda a recuperar mi cuenta, le juro que le quedaré en deuda por siempre con usted”, afirmó la colombiana en un video.

Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba, ya que Cossio, en una dinámica de preguntas de Instagram, habló del tema y le puso un freno a la joven por esta petición. El influencer afirmó que le parecía una “payasada”, pues Calderón tenía su contacto y jamás se había puesto en contacto con él.

“Con todo el respeto de Yina y sus seguidores, esto me parece una completa payasada. A ver, Yina y yo hemos hablado, tenemos el WhatsApp y de vez en cuando chateamos de negocios (…) nunca siquiera me ha insinuado que necesite ayuda, nunca”, dijo el paisa en el clip, donde continuó su conclusión de esta petición.

Yeferson aseguró que le parecía muy raro esto, pues la colombiana tenía su número y jamás se acercó a él para dialogar de este problema con la cuenta de Instagram. El influencer aseguró que le parecía que ella no necesitaba ayuda y realmente esto hacia parte de una estrategia para llamar la atención y generar polémica.

“Para mí, no necesita ayuda y es solo estrategia para generar polémica”, agregó el joven a su respuesta.