Yeferson Cossio fue condecorado en el Congreso de la República

El 'influencer' Yeferson Cossio se ha caracterizado por ser tendencia en redes sociales con extravagante retos y por generar polémica por estos mismos. Sin embargo, esta vez el joven paisa ha dejado atónitos a sus seguidores tras publicar en su cuenta de Instagram unas fotografías y videos en los que resaltó la condecoración que le dio el Congreso de la República por su 'contribución social'.

"Esto es tan especial, ¡es un honor inconmensurable! no estoy siendo condecorado por tener muchas reproducciones o me gusta en mi contenido, no estoy sobresaliendo entre “influenciadores” por eso, estoy siendo condecorado porque estoy sobresaliendo entre todos por mi labor social… me pregunto si esto es siquiera real? se siente increíble", escribió en su publicación.

