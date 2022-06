Yeferson Cossio tendría una nueva relación con una modelo

Después de que Yeferson Cossio y Jenn Muriel pusieran un final definitivo a su relación amorosa, los ojos han estado puestos sobre el 'influencer' y cada vez crecen más los rumores sobre una posible nueva relación del joven con una famosa modelo, aunque aún todo son especulaciones.

Sin embargo, algunas coincidencias y amorosos mensajes son indicios de que Cossio estaría estrenando de nuevo el corazón, poco tiempo después de haber terminado con su exnovia.

Yeferson Cossio captado junto a famosa modelo

En un restaurante de Medellín, el famoso fue visto junto a la modelo Akemi Nakamura, quien según varios medios de farándula, tuvo una relación amorosa con Maluma hace algunos años.

Lo que vincularía a Cossio con Nakamura fueron unas fotografías que los dos publicaron en sus redes sociales. Por un lado, el 'influencer' puso una imagen del lugar en el que se encontraba, aunque no mencionó a quien habría sido su compañía.

No obstante, la modelo posteó la misma imagen y agregó un amoroso mensaje en el que destacaba a la persona con la que habría compartido la cena. Lo que desató los rumores fue que los famosos postearon las mismas fotografías, el mismo día y a la misma hora. “El sitio y la compañía perfectos”, escribió la modelo.

Sin embargo, hasta ahora Yeferson Cossio no se ha pronunciado al respecto y en varias ocasiones ha confesado que hablar de su vida privada es algo que no hace a través de sus redes sociales.

"No quiero que me pregunten más por eso, no quiero hablar sobre mi vida privada y es todo lo que voy a decir", dijo recientemente el joven cuando sus seguidores lo interrogaron sobre el fin de su relación con Muriel.