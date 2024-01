Yeison Jiménez aclara rumores sobre problemas con Luis Alberto Posada

Por ello, Jiménez utilizó las redes sociales como plataforma para presentar su versión de los hechos. En el video, el cantante relató que después de un concierto en Bogotá, recibió 'rumores' sobre acusaciones de dañar el sonido de Luis Alberto Posada. Inicialmente, Yeison pensó que se trataba de simples chismes, pero ante la persistencia de las acusaciones, decidió abordar públicamente el problema.

"Ese día se me acercó una persona y me dijo que estaban diciendo que yo había mandado a dañar el sonido de Luis Alberto Posada, yo lo tomé como un chisme y yo acababa de llegar, entonces no le vi problema", fueron las palabras de Yeison.

Además, el intérprete de 'Aventurero' reveló que intentó comunicarse tanto con Luis Alberto Posada como con su manager para aclarar el malentendido, pero no obtuvo respuesta por parte del reconocido cantante ni de su equipo.

En el video, Yeison Jiménez negó rotundamente haber saboteado el sonido de Luis Alberto Posada o de cualquier colega a lo largo de su carrera. El cantante destacó su respeto por la integridad artística y manifestó su rechazo a permitir que su nombre fuera utilizado como chivo expiatorio en esta situación.

Finalmente, Jiménez concluyó reafirmando su amor y admiración por Luis Alberto Posada y expresó su deseo de resolver la situación públicamente para preservar la relación y admiración hacia su colega afectado.