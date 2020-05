Yeison Jiménez anunció que se separó de su esposa

El cantante Yeison Jiménez sorprendió a todos sus seguidores en la noche de este domingo al publicar un sentido mensaje en el que anunció que se separó de su esposa.

El artista explicó los motivos que se presentaron para ponerle fin a relación sentimental. "Es hora de decirte adiós y con llanto reconozco que me duele y hago público este mensaje para reconocerte que no es fácil que me duele (sic)".

En el extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Jiménez reveló una fotografía con su pareja, agraciéndole por todo el apoyo en su carrera, su comprensión y su amor.

"Hoy Quiero darte las gracias 🙏 por tantos años, gracias por mis hijas y mi hogar, con errores y virtudes y miles de defectos te cumplí y le doy gracias a Dios por todos los momentos", escribió.

Igualmente indicó que no dará declaraciones a los medios de comunicación sobre la separación, reseñando que solamente quiere que sepan que fue una decisión que se tomó.

"Sabes que cuentas conmigo y que nada les va a faltar desde que Dios me regale la vida (ojalá algún día las cosas vuelvan a ser) y a los medios les digo que no voy hablar del tema pero que gracias a Dios No hay nada oscuro de fondo es simplemente una decisión", resalta la publicación.

"Gracias amor, aquí pongo esta foto por qué no tengo que esconderme ni esconderte y es la mejor manera de dejar las cosas claras", concluye.

El cantante ha recibido el apoyo y solidaridad de varios de sus seguidores.