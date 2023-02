Yeison Jiménez, de humilde vendedor de aguacates a ícono de la música popular, ¿Cómo lo hizo? 

De ahí entonces partió su decisión de vida de superar las vicisitudes y salir del pozo cenagoso de la pobreza.

“Yo llevaba 6 años (vendiendo aguacates). Por eso me dije, no, yo no me quiero morir aquí”, enfatizó al recordar su historia.

Y agregó: “Recuerdo que lo que más me motivó es que no tenía nada que perder. Lo único que perdía era el tiempo. Era el muchacho que vendía aguacate y que decía que podía cantar. Si no me funcionaba me devolvía a vender aguacate y ya”.

Para grabar sus tres primeras canciones tuvo que ahorrar por casi dos años y el resultado no sirvió para nada, toda vez que nadie quiso ni escuchar su música.