En un video que compartió en redes sociales, la creadora de contenido charló con el cantante y le quiso hacer algunas preguntas jocosas sobre sus preferencias sexuales. Una de las interrogantes que llamó la atención fue cuál era la pose favorita de Jiménez al momento de tener encuentros sexuales.

“Hay varias, me gusta en cuatro, también me gusta que me azoten”, respondió Yeison con un tono particular, soltando algunas risas con la encargada de la entrevista.

Aida Victoria, quien enfatizó en que su invitado se había arreglado para este encuentro, recibió varios elogios y halagos del intérprete de ‘Maldita traga’, que destacó la piel que tiene la influencer y la inteligencia que la ha caracterizado desde hace mucho tiempo.

Otro de los comentarios que soltó Jiménez fue que no esperaba que Merlano tuviera solo 22 años, además de que posee una apariencia de “mala” e inteligente. Ambos aprovecharon y tocaron otros temas como las inclinaciones políticas.