Yeison Jiménez le dirá no más a los escenarios, ¿por qué?

Yeison Jiménez es uno de los exponentes de música popular más conocidos en Colombia. Temas como 'Ya no mi amor', 'Aventurero', 'Por qué la envidia', 'Maldita traga' y otras han catapultado su carrera musical.

La fama que ha alcanzado el caldense lo ha llevado a presentarse en escenarios de talla nacional e internacional. Motivo que lo ha impulsado a tomar importantes decisiones en cuanto a sus shows.

Resulta que en meses pasados, el intérprete de 'Ya no mi amor' expresó que no volvería a las tarimas si no se cumplían ciertos requisitos.

En este sentido, Yeison Jiménez nombró que a sus shows no podían asistir menores de edad, además que de que no aceptaría cantar a la madrugada.

Este anuncio fue aplaudido por sus seguidores, luego de que el caldense pasara por un incidente en el que su seguridad se vio expuesta.

Ahora bien, este tema volvió a salir a luz hace unos días en una entrevista que Laura Acuña le realizó a Yeison Jiménez y en la que él expresó hasta cuándo dejará de cantar música popular.

"Yo no pienso hacer esto toda la vida, no. Estoy cansado, yo pienso hacerle hasta los 35 años si Dios me presta la vida", expresó Jiménez.

Es decir que los shows populares de Yeison Jiménez podrían acabarse en menos de 4 años.

Lo que sí aclaró el artista es que no dejará de cantar, "Yo sé que voy a terminar cantando música para Dios, también porque es una promesa".Además de esto, Jiménez se dedicaría a descansar, pues sus empresas le brindan un buen ingreso mensual para él y su familia.

