Yeison Jiménez no se aguantó y le respondió a seguidor que lo ofendió: "Vaya y trabaje"

Yeison Jiménez es un cantante de música popular, es querido en todo Colombia por su sencillez y carisma. Además, porque pone a cantar a más de uno todas sus canciones en sus conciertos.

Recientemente, sacó 'Hasta la madre' y tiene a todos escuchando este nuevo sencillo, que lanzó junto a Pasabordo, porque el ritmo los atrapó.

Ahora bien, en las últimas horas un seguidor se metió con él y lo expuso en sus redes sociales. Un internauta le envió a Yeison un video sobre la humildad y allí le dice que se lo envía al privado, para no hacerlo quedar mal. Esto no le cayó muy bien al manzanareño y lo subió a su Instagram, para ver cómo lo que le respondió.

Jiménez le dijo "qué hacemos con usted, hermano. ¿Qué es lo que le molesta de que ayude a su propio pueblo? Deje de ser tan payaso. Vaya y trabaje, salga adelante, pague impuestos", expresó.

Y como si fuera poco, también mencionó a la persona que le envió el video y le dejó otros mensajes en aquella publicación. Realmente estaba muy ofendido y no se podía quedar quieto, luego de que lo ofendieran sin ninguna razón.

"Lástima por mi tierra, a la que le he sumado bastante, pero usted viejo no vale nada. Usted es un fracasado y envidioso. Dejé de trabajar el resto de la semana y me gasté dinero, que podría haberle comprado dos casas a mi familia. Y este payaso aún sigue atacándome", finalizó Yeison Jiménez.

