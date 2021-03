Yeison Jiménez respondió a los ataques de Yina Calderón

Yina Calderón continúa situándose en el centro de algunas polémicas en redes sociales por las opiniones y comentarios que hace de varias celebridades. En el pasado, en compañía de su mamá y su hermana, la empresaria habló sobre Paola Jara y Jessi Uribe, haciendo énfasis en la ruptura con Sandra Barrios.

Sin embargo, los comentarios de la joven sobre famosos no frenaron y recientemente se refirió a Yeison Jiménez tras coincidir en un lugar público en la noche del pasado viernes. La ex Protagonista de Nuestra Tele 2013, en compañía de un amigo, aseguraron que el artista popular era “muy creído” y no estaban de acuerdo con esto.

Calderón le envió un “consejo” al artista, enfocándose en que debería ser más sencillo y no olvidar de “dónde venían”, pues consideraba que por la fama había cambiado mucho. Estas palabras no le sentaron muy bien a algunas personas, quienes criticaron a Jiménez en algunas de sus publicaciones.

Por este motivo, Yeison decidió pronunciarse al respecto en un comentario de su cuenta oficial de Instagram, aclarando lo que ocurrió con la empresaria y su amigo, y soltando los “chismes” que se pueden crear por declaraciones erradas.

Todo se dio luego de que una persona lo reprochó por lo que dijo Calderón, a lo que él indicó que nunca responde esta clase de situaciones, pero que prefería hablar y esclarecer lo que sucedió.

“Llegué a un sitio donde me dejaron en el segundo piso porque estaba muy lleno. Subió ese muchacho y me dijo que bajara a cantar a Yina, pero le dije que no podía hacerlo. Entonces me dijo que tenía que hacerlo porque era Yina y le dije que no podía. Ella subió y me saludó, para después decirme que lo había tratado mal”, relató Jiménez en este texto.

Yeison afirmó que le preguntó al amigo de Yina si era verdad que lo había tratado mal en algún momento, a lo que el joven respondió que no frente a la empresaria. No obstante, el cantante recalcó que él no era quien estaba tomado y tampoco era su obligación cantarle a una persona por ser famosa.

“No es mi obligación TENER que cantarle a alguien porque sea generador de contenido o algo así. Luego le di las gracias a ella porque he visto que escucha mi música y ya se fue! Pero despierto con este chisme; menos mal había varias personas conmigo y todos salimos de una cena, así que nadie estaba borracho. Todo lo demás que están diciendo es mentira”, agregó el colombiano a su versión.