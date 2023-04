Yeison Jiménez reveló cuándo fue su primera vez... era solo un niño

Yeison Jiménez es uno de los exponentes de música popular más conocidos en Colombia. Temas como 'Ya no mi amor', 'Aventurero', 'Por qué la envidia', 'Maldita traga' y otras han catapultado su carrera musical que inició en el 2001.

El cantante ha logrado figurar como uno de los más queridos en el país, porque para muchos no olvidó que su vida antes se vio influenciada por la violencia y el robo, panorama del que pudo salir cuando empezó a trabajar como cotero en Corabastos de donde ahorró para publicar su primer tema musical.

Toda la historia del caldense ha sido expuesta por él mismo ante medios de comunicación, por eso, para nadie es un secreto que Yeison Jiménez pasó por varios obstáculos antes de brillar en la música.

En esta ocasión el intérprete de 'Qué día es hoy' reveló un incómodo momento que vivió en su adolecencia y que a pesar del paso del tiempo no ha podido olvidar. Se trata de cuando perdió su "virginidad" como se dice de manera coloquial.

Según el caldense, su primera relación sexual fue a los 14, edad en la que vivió con su "primera esposa" de 13 y con la que estuvo 6 años. Sin embargo, con ella no tuvo relaciones por primera vez, fue con otra mujer de 18 años, un desliz que él prefiere olvidar.

Esta información la dijo en el programa de la periodista española, 'Descuídate con Eva Rey' en la que admitió que: “Yo ya no me acuerdo, creo que a los 14. Si fue ese año, ya que me acuerdo. Era un peladito de barrio, fiesta de barrio. La chica de 18 vio el peladito de 14 y dijo: me lo voy a comer. Se acostó con ella, hace el oso porque es un niño y va para su casa y dice ya tuve mi primera relación sexual. No es nada chévere para recordar”.