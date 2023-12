En redes sociales, los mensajes de solidaridad no se hicieron esperar. Los seguidores del cantante expresaron su apoyo y deseos de pronta recuperación. "Todo saldrá bien, pero recuerda que la salud es lo primero", "Ánimo, Yeison. No te lamentes por no hacer tus presentaciones, lo más importante es tu recuperación", fueron algunos de los comentarios de aliento.

El equipo de Jiménez aseguró que, dependiendo de la evolución postoperatoria y el bienestar del cantante, se proporcionaría información sobre su retorno a los escenarios. Mientras tanto, los fanáticos del artista expresan su comprensión y le desean una recuperación rápida para que pueda retomar sus actividades artísticas en el futuro.