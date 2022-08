Yeison Jiménez y el porqué debe usar todo el tiempo gafas

Yeison Jiménez ya es uno de los artistas más importantes de la nueva ola de la música popular en Colombia, lo que lo ha llevado a sumar una gran fanaticada y a que además de su vida profesional, aspectos de su vida privada sean de interés público.

Una de las dudas que han girado en torno al artista tienen que ver con el uso de gafas, pues es común verlo en presentaciones y apariciones públicas usándolas.

Pese a que muchos pensaban que era un gusto particular del cantante, en una reciente entrevista con el diario La República contó que hace esto por prescripción médica, además de revelar que decidió incursionar como empresario en el mercado de las ópticas.

Enfermedad que tiene Yeison Jiménez en los ojos, motivo por el que siempre usa gafas

El artista contó que sus gafas son medicadas y las usa desde que le detectaron queratocono, una enfermedad visual que padece desde hace varios años.

“A través de mis años de trabajo en Corabastos se me deformó la córnea derecha y eso no tiene cura. Puede mejorar con trasplante o con otra cirugía que es muy riesgosa con anillos”, dijo Jiménez al medio citado.

Además, agregó que el transplante podría hacerlo desde los 35 años, por lo que por ahora opta por usar gafas la mayor parte del tiempo para cuidar sus ojos.

Sobre su incursión como empresario, el artista contó que inició como una sugerencia de una familia, además de revelar que ya cuenta con tres sedes en Bogotá y que pretende abrir cinco más.

“Se me acercó una familia de empresarios muy grande de Bogotá y me dijo: ‘Nosotros hemos fabricado tus gafas, ¿por qué no te sumas? Y es un producto que no me cuesta nada promocionarlo por que llevo las gafas puestas todo el tiempo”, contó el artista.