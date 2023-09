Yeison Jiménez y Sonia, su esposa, pasaron terribles momentos por la pérdida de su bebé

Lea también: Yeison Jiménez confesó que a sus 31 años tiene "ocho hijos" y responde por todos

Las cosas se pusieron complejas cuando decidieron que la familia crecería, pero vivieron momentos muy difíciles; y es que hace siete años tuvo que afrontar la pérdida de un bebé, situación que médicamente la había dejado con dificultades para volver a quedar en embarazo.

Sin embargo, por meses intentaron buscar tener un hijo, pero la situación era mucho más tensa para Sonia, pues se hacía pruebas y cada que salía negativo se decepcionaba. Hasta que una vez decidió “ponerlo todo en las manos de Dios”.

Sonia recordó que Yeison un día le dijo que se veía muy diferente, “le brillaban los ojos”, pero ella pensó que lo mejor era no ilusionarse. Sin embargo, el cantante llevó una prueba de embarazo casera. Ella se la entregó y le indicó que no estaba embarazada, pero en realidad no había mirado bien y la prueba por fin había salido positiva.