Yina Calderón atacó con todo a Yeison Jiménez ¿Por qué?

Yina Calderón se ha destacado en redes sociales por enfrentar ciertas situaciones y exponer sus opiniones sin importar el tipo de controversia que pueda ocasionar entre sus seguidores. En varios momentos ha tenido discusiones con otros influenciadores por los pensamientos y momentos que viven a través de las plataformas digitales.

Recientemente, la empresaria de fajas llamó la atención por una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram, donde estaba con un amigo comentando sobre un encuentro que tuvieron con Yeison Jiménez, y no fue lo que esperaban.

En el video que compartió Calderón, se puede escuchar cuando comienza a hablar del tema con el joven, preguntándole qué tenía para decir sobre lo que vivieron la noche anterior. “Brayan”, como le dice Yina, asegura que no tiene palabras sobre lo que ocurrió, pero que siente que Jiménez era “muy creído”.

Tras estas palabras, la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 relató que la noche anterior se había topado con Yeison Jiménez en el lugar donde ella estaba pasando el rato con sus amigos. No obstante, las cosas no resultaron bien pues siente que el cantante cambió mucho y estaba muy creído.

“¿Por qué la gente cambia tanto?”, dijo Yina como modo de comentario, soltando algunas risas y dando paso a una opinión sobre la actitud que percibió del colombiano.

“Mi mensaje para Yeison y los demás es que no se les olvide, hijos, de dónde venimos. La vida lo pone a uno y después lo baja. Yo pocas veces hablo de la gente, pero siento que Yeison es demasiado creído, bájale al volumen, lindo”, agregó la joven en este post.

En estas palabras, Yina Calderón le dio un consejo al artista popular, afirmando que debía “bajarle” al ánimo y ser más sencillo, ya que en un momento de la vida se tenía mucho y luego no se sabía.