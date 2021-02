Yina Calderón y Manuela Gómez sorprendieron a miles de personas en redes sociales luego de que protagonizaran una fuerte pelea en un bar de Medellín. Ambas mujeres llegaron a los golpes y los insultos, frente a varios espectadores.

Este suceso marcó una línea de problemas entre las exprotagonistas, quienes decidieron hablar meses después y solucionar los inconvenientes del pasado, para darse una oportunidad como amigas. Las colombianas dialogaron y comenzaron a crear una cercanía inesperada, a tal punto que se apoyaron mutuamente en sus emprendimientos.

Sin embargo, después de compartir en algunas fiestas y encuentros presenciales, Manuela Gómez desconcertó a sus seguidores con un comentario sobre Calderón. La paisa indicó que prefería no hablar de su amistad con la empresaria de fajas y darle un espacio a este tema.

Por su parte, Yina utilizó la función de preguntas y respuestas de su cuenta oficial de Instagram y aprovechó para hablar del vínculo que tiene con Gómez, despejando dudas sobre su amistad y si existía en este momento alguna pelea entre ellas.

“¿Ya no te hablas con Manuela?”, preguntó un seguidor de la exprotagonista 2013.

“Les voy a decir una cosa, voy a aclarar esto porque realmente no quiero chismes. No me he hablado con Manuela porque yo vivo en Bogotá y ella vive en Medellín. Hasta donde sé, como que la operaron, voy a escribirle en este momento a ver qué fue lo que le pasó, no hay ninguna clase de problema”, aseguró Calderón.

“Manuela me cae bien, como me caen bien todas las personas que me han colaborado”, agregó en el video.

Varias personas comentaron estas palabras de la joven, asegurando que todo se trataba de una mentira y que Yina simplemente estaba evadiendo el tema. Otros usuarios prefirieron decirle “mitómana” porque no saben cuándo dice la verdad.