Yina Calderón estrena look y fue blanco de críticas

Yina Calderón se ha convertido en protagonista de varias noticias en redes sociales por temas relacionados con las cirugías a las que se ha sometido, polémicas por fiestas clandestinas en medio de la pandemia y los constantes cambios de look que se realiza en su pelo.

Durante el último mes, la exProtagonista de Nuestra Tele 2013 llamó la atención al tinturar su cabellera de varios colores y probar apariencias distintas. La joven pasó de tener rosado y azul, a regresar al negro, su tono natural, y luego combinar verdes, morados y azules en el mismo look.

Tras regresar de vacaciones, Calderón reapareció en su cuenta oficial de Instagram luciendo un tono púrpura a la mitad, mientras que el otro lado llevaba un color fucsia. Tal fue el asombro de sus seguidores, que más de uno quiso interrogarla y saber si se trataba de una peluca, por lo poco natural que se veía.

En una de las publicaciones de la colombiana se logra observar un gran número de comentarios de usuarios de la plataforma digital, en los cuales enfatizan en que se trata de una peluca y no de extensiones como en otras ocasiones.

Por tal motivo, Yina decidió utilizar las historias de su perfil para pronunciarse al respecto y aclarar estas opiniones, enfocándose en que el que realizó este trabajo fue su amigo Will García y no otra persona como lo asumían sus seguidores.

“Quiero decirles que esto no es una peluca, lindos. Si no me creen, las extensiones están pegadas desde la raíz”, aseguró Calderón, mientras le pedía a una persona que le jalara el pelo duro para comprobar que no se trataba de una peluca.

De igual forma, mostró que las extensiones estaban pegadas desde la raíz, por lo que abrió su cabellera para dejar a la vista el proceso estético al que se somete para lucir este look.