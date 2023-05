Yina Calderón muestra cómo le quedaron los glúteos después de tanta cirugía: y se hará más

La influencer colombiana Yina Calderón se ha caracterizado por ser una de las más polémicas en el país, pues constantemente se envuelve en situaciones particulares y escándalos con otros artistas.

La vida de la influencer, aunque polémica, también es uno de los mejores ejemplos de superación personal, pues a la joven nacida en Oporapá, Huila, ha tenido que pasar difíciles momentos para llegar donde está.

Entre sus problemáticas más recordadas está su supuesta adicción al alcohol, sus interminables fiestas y los padecimientos de salud a causa de sus numerosas cirugías, duras situaciones que ha tenido que atravesar, pero que gracias a su talento y valentía ha terminado superando.

Esta semana Calderón volvió a ser blanco de muchos comentarios por mostrar en un video su cuerpo mientras realizaba ejercicio y mostró cómo le quedaron los glúteos por aplicarse biopolímeros, aunque envió un mensaje para que las mujeres lo piensen dos veces antes de hacerse ese tipo de procedimientos.

“Esto es muy complejo de contarlo pero es una gran lección que me da la vida y qué tal vez mostrándolo puedo hacer que alguno de ustedes piensen antes de aplicarse algo extraño en sus glúteos o cualquier parte del cuerpo”, dijo en el video.

Igual se seguirá operando

A pesar de las críticas y los problemas que le ha traído los biopolímeros, dijo que se va a volver a operar dado que sueña con ser la Barbie Colombiana y hará lo que sea para lograrlo.

"Nenes, quiero contarles que nuevamente me va a tocar someterme a una cirugía de reconstrucción de glúteos, extracción de Biopolímeros y también algunos arreglitos estéticos que me gustaría hacerme, ustedes saben que yo llevo acerca de dos años comentándoles que tengo un plan de llegar a ser la Barbie Colombiana qué es un sueño que he tenido desde siempre", escribió la influencer.

En ese sentido, dijo que se extraerá los biopolímeros, y buscará que sus glúteos se vean parados pasándose grasa de otra parte de su cuerpo.

"Mi glúteo está totalmente caído, mi cuerpo rechazo a toda costa las cirugías en los glúteos y me tocará someterme a una extracción de Biopolímeros y de prótesis, por lo que la única solución que le veo es qué me hagan una transferencia de grasita al glúteo y pues ver qué tal me queda. La verdad es algo muy triste y a la ves algo que puede cambiar mucho mi vida, pero siempre con la frente en alto y motivada, todos mis procedimientos se los mostraré a través de mi cuenta de Instagram", concluyó la polémica joven.

El video de sus glúteos