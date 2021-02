Yina Calderón no aguantó las críticas y piden que respeten su sexualidad

A pesar de que Yina Calderón ya tiene acostumbrados a sus seguidores por los escándalos que protagoniza constantemente en sus redes sociales, nuevamente vuelve a sorprenderlos con su más reciente publicación en su cuenta de Instagram.

La exprotagonista de Nuestra Tele, que se convirtió en uno de los personajes más famosos del reality tras su salida del aire, publicó un video en su perfil en el que aparece junto a otra mujer besándose.

El clip causó revuelo entre sus seguidores y muchos aseguraron que la influenciadora lo hace con el fin de llamar la atención. "Uno no puede hacer la siesta, se despierta y puro desmadre", "Mínimo es del próximo vídeo musical", "¿Por qué la polémica dará tanto?" , "Solo hace eso para llamar la atención, no sabe de qué forma hacerlo ya", escribieron algunos.

Ante los comentarios, la también empresaria salió a dar su punto de vista y pidió respeto por su sexualidad. "Acerca de mi sexualidad yo no voy a hablar porque yo la voy a vivir como yo quiera. No se puede juzgar a alguien por gustarle los hombres o por gustarle las mujeres", expresó en sus historias de Instagram.

Asimismo, la mujer dejó saber a sus fanáticos que estaba pensando nuevamente en pasar por el quirófano para hacerse unos retoques en el rostro, por lo que pidió que le recomendaran algún cirujano facial. “En cuanto al chisme que hay de que yo quiero cambiar algunas facciones de mi rostro, es la verdad. A mí no me gusta ser cari redonda, entonces me voy a hacer 'pin', 'pan' y bisturí ”, reveló.

Aunque no causó sorpresa entre los internautas, muchos sí le han recomendado que se abstenga de hacerse más cirugías plásticas después de la intervención a la que tuvo que someterse por un problema de biopolímeros en sus glúteos.