Yina Calderón respondió a las constantes críticas por sus publicaciones

Yina Calderón se ha convertido en una de las ex Protagonistas de Nuestra Tele más polémicas y controversiales por diferentes contenidos que comparte en sus redes sociales. Además de este detalle, la joven se ha visto envuelta en situaciones complicadas que despiertan toda clase de reacciones de los internautas.

En las últimas semanas, Calderón realizó una serie de transmisiones en vivo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde invitó a diferentes influenciadoras y celebridades para dialogar con ellas sobre temas picantes. En estos videos, la empresaria mostraba algunas de las pequeñas fiestas que realizaba con sus hermanas en su oficina.

Sin embargo, las críticas y comentarios negativos continuaron llegando a sus redes sociales, por lo que decidió pronunciarse al respecto y defenderse de quienes atacan el tipo de contenido que genera en estos escenarios.

Lea también: Danniela Duque, ex de Andy Rivera, habló sobre la relación del cantante y Lina Tejeiro

A través de un Instagram Live, la exprotagonista afirmó que evita meterse en la vida de la gente, no le gusta seguir a nadie para no tener problemas y no se mete con nadie, por lo que no entiende por qué la critican por su estilo de vida. Además, indicó que no le importa el qué dirán y no cambiará las actividades que realiza.

“Yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo procuro no seguir a nadie y yo no me meto en la vida, en el ‘rabo’ y en la familia de nadie. Yo te voy a decir una cosa, yo no estoy haciendo aquí nada malo, bebé. Estoy con mis hermanas, con mi mejor amigo y con un invitado”, aseguró molesta la colombiana.

Le puede interesar: "Nunca entenderé por qué nuestra sociedad es racista": Rosalía sobre muerte de George Floyd

“A mí no me vengas a decir cómo me tengo que comportar o qué tengo que hacer. Si no te gusta mi estilo de vida o mi forma de ser, pues bebé cómase un $%& de mi$%&”, agregó Yina sobre sus detractores.

Por último, Calderón le aconsejó a sus seguidores que si les molestan estos videos o las invitadas de sus transmisiones en vivo, mejor que se salgan y no generen mal ambiente.