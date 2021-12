Yina Calderón se arrepintió y rechazó invitación de Epa Colombia

En los últimos días Yina Calderón ha sido blanco de críticas por varios de sus comportamientos, uno de esos fue que se tatuó la cara y luego salió en un video llorando y expresando que se sentía mal, además nuevamente se veía alcoholizada.

Por esta razón varios famosos mostraron preocupación por la Dj de guaracha, ya que no es la primera vez que Yina sube videos en estas condiciones.

Luisa Fernanda W y Epa Colombia fueron algunas de las personas que se pronunciaron respecto al tema, "Yo no se como hay gente que se burla, que tristeza. Nadie sabe lo de nadie realmente. Le deseo lo mejor de verdad, parece que necesita ayuda y urgente", escribió la influencer paisa.

Le puede interesar: Greeicy Rendón presume su embarazo con cautivadores pasos de baile

Por su parte, Epa Colombia en una grabación por medio de sus redes sociales confesó que había orado por Yina Calderón y aprovecho el momento para invitarla a la iglesia, " Yo quiero que Dios cambie a Yina como me cambió a mi", aseguró la empresaria de keratinas.

En un principio la Dj había aceptado la invitación que le hizo Epa, pero días después publicó un video diciendo que lo había pensado bien y que no iba a ir.

"Yo no voy a ir a la iglesia, lo trate de considerar. Le dije que sí, pero ya luego pensándolo, siendo coherente con lo que yo pienso no voy a ir a una iglesia cristiana. No tengo nada en contra de la iglesia cristiana, pero yo no confío en los pastores, no creo en ellos. No voy a dejar que un pastor me diga qué tengo que hacer o no. Aparte de eso ustedes saben mi devoción por la Virgen y siento que la iglesia cristiana no le da el papel que merece la mamá de Jesús" concluyó Calderón.