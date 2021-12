Yina Calderón se sinceró y dijo lo que piensa de 'Epa Colombia'

La Dj y empresaria de fajas, Yina Calderón hizo revelaciones inesperadas en una entrevista exclusiva para el canal RCN. Entre las cosas que más llamó la atención fue su sincerada al hablar de lo que piensa de ‘Epa Colombia’.

Al preguntarle si tenía algún influencer con el que no simpatizaba, Yina Calderón, sin ninguna duda respondió que no le agradaban mucho ni ‘La liendra’ ni ‘Epa Colombia’.

“No simpatizo mucho con su forma de ser y sus cosas”, dijo.

Seguidamente, al indagar si se arrepentía de algo, la ahora empresaria, sin pelos en la lengua que definitivamente se arrepiente de no haber aprovechado la oportunidad de mechonear a ‘Epa Colombia’, ya que en el marco de Expobelleza, estaban a muy pocos stands.

“De no haberle metido una mechoneada a Epa en Expobelleza, que la tuve al lado", aseguró Calderón.

En medio de la celebración de Expobelleza ambas empresarias protagonizaron indirectas y escándalos por redes sociales.

Además, en la entrevista tocó el tema de querer convertirse en una Barbie, cuando el canal RCN indagó por sus cirugías para convertirse en la icónica muñeca, la ex protagonista de nuestra tele, indicó que tiene toda la intención y ganas de operarse.

“lamentablemente yo tengo muchísimas cirugías, a mi me toco reconstruir mis glúteos, producto de los biopolímeros, entonces los doctores no me quieren operar (…) los cirujanos en Colombia, ninguno de los más posicionados y buenos me quieren operar (…) todo está como en stand by”, explicó.