Recientemente, la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 llamó la atención de los curiosos luego de revelar que se someterá a nuevos procedimientos estéticos, con los cuales se “reconstruirá la cara”. Estas palabras despertaron toda clase de reacciones en sus seguidores, quienes aseguran que la joven debería ir a un psicólogo por estas conductas.

En una serie de videos que compartió Calderón en su cuenta oficial de Instagram, explicó que muy pronto volvería a operarse el rostro, como ya lo había contado antes, pero en esta ocasión se enfocaría en retirar unos huevos de su mentón y los reubicaría como desea.

“Me voy a hacer una cirugía en la cara, ustedes ya sabía, me voy a reconstruir el rostro. Esta carita ya no será la misma, sí señor”, indicó.

“¿Qué me voy a hacer en la cara? Pues tengo pensado quitarme los huesos de aquí (señala el mentón) y volvérmelos a poner, pero de una forma cuadrada. Cambiarme el tono de piel”, dijo la exprotagonista entre risas.

Estas declaraciones despertaron comentarios y opiniones de algunas personas, que no dudaron en afirmar que este se trataba de un caso del trastorno dismórfico corporal, donde el que lo padece busca constantemente corregir imperfecciones en su imagen o apariencia.