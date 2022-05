Yina Calderón tendrá su propio programa de farándula

Yina Calderón volvió a llamar la atención en sus redes sociales, esta vez por cuenta del anuncio de su propio programa de farándula en el que hablará de la vida de los famosos y todas las polémicas que giran en torno a ellos. Para esto, la ex Protagonista de Nuestra Tele ha estado viajando a la ciudad de Medellín para las grabaciones.

Cabe señalar que no hace mucho, Calderón había dado a conocer que tendría también un reality con mujeres de talla grande. Sin embargo, esta producción de la que habló no ha salido a la luz.

Le puede interesar: Los curiosos platos que presentaron los famosos en el reto creativo de MasterChef

Sobre su nueva apuesta, la famosa agregó que llevará como nombre ‘Sin Pelos en La Lengua’ y será transmitido a través de Telemedellín. Además, adelantó que estará junto al presentador Sergio Barbosa, con quien busca hacer competencia a los demás programas de este tipo de formato.

"Sí, vamos a hacer el programa de chismes de Telemedellín, se llama ‘Sin Pelos en la Lengua’, les va a súper encantar . Prometo dar todo de mí, tenerlos enterados. Cuál Red, ni Lo Sé Todo, llega Telemedellín con ‘ Sin Pelos en La Lengua’. Un beso’", añadió la famosa.

Lea también: Jackson Martínez no solo canta sino que también compone trap

Las opiniones sobre el anuncio de la famosa no se han hecho esperar y están divididos, pues mientras unos aseguran que al no ser antioqueña y no contar con experiencia en presentación, no debería apostarle a este nuevo trabajo. Sin embargo, otros aplaudieron su nuevo proyecto.