Luego de la inesperada salida de la deportista Lina Real de 'Survivor, la isla de los famosos' en el capítulo de este jueves, la fisiculturista decidió hacer varias publicaciones a través de su cuenta de Instagram, en la que le dio algunos detalles de sus participación en el reality.

En una de sus historias en esta red social, Real dio a conocer que pondría al tanto a sus seguidores de lo que vivió luego de abandonar la competencia.

"Resulta que cuando yo salí de la isla, cuando me entregaron mis cosas personales (mi teléfono), pude grabar muchas cosas bonitas que luego iré haciendo como el día a día, lo publicaré yo creo que tengo todo guardado, hay muchas personas malas, les voy a mostrar todo".

Lina, que también fue la invitada especial de este viernes en el programa del Canal RCN "Buenos Días Colombia" le adelantó algunos detalles a los internautas de su participación de la corte como jurado y en el que está junto con 'Leo Cocinero'.

"Mi participación en Survivor todavía no ha terminado, yo continúo hasta la final. No olviden que yo también escojo al ganador no se lo pueden perder".

Finalmente, la que era una de las más opcionadas para ganar el reality de celebridades, agradeció haber salido en esta etapa de la competencia porque según ella cada día se va a poner peor.

"Miren yo le doy gracias a Dios que salí hoy, porque cada vez se va a poner peor. Yo iba de jurado e iba temblando de lo que va a suceder".

Cabe recordar, que por lo ocurrido en el consejo tribal, Camilo Pardo 'El Mago', Aco Pérez y Juan Palau, decidieron no seguir confiando en Federico Rivera y Eleider Álvarez, lo que indirectamente deja en la cuerda floja a los exparticipantes KOI.

