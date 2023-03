La última eliminada de la tribu KOI, Catherine Mira en 'Survivor, la isla de los famosos', fue invitada este jueves al programa de las mañanas del Canal RCN en Nuestra Tele, "Buen Día, Colombia".

La actriz que ha sido parte del elenco de producciones como "Los Reyes" y "El Último Matrimonio Feliz", le contó a los presentadores del magazín sobre su experiencia en el reality, de cómo fue su convivencia con el polémico exfutbolista Wilder Medina, cómo la trataba y habló de sus insultos y ofensas, ya que según ella, dentro de lo que no vieron los televidentes la llamó "lambona" y "bigotuda".

Según la artista antioqueña, lo de 'lambona' estuvo relacionado con su interés de ayudar en las diferentes actividades diarias en la isla para el beneficio de la tribu, algo que resultó contradictorio, pues si colaboraba malo y si no, también.

Puede leer: Los Koi volvieron a la victoria en Survivor, a pesar de pelea con madrazo incluido en plena prueba

Mientras a que la llamara con el termino de 'bigotuda', aclaró lo sucedido, pues de acuerdo a lo que explicó, es una palabra que utilizan los futbolistas para hablar de alguien que les cae mal, y no precisamente por tener bigote.

La artista también dio a conocer, sobre el insostenible maltrato de Wilder Medina y las razones de porqué el actor Federico Rivera le pidió a sus compañeros votar por él.

"Realmente ya venía hace tiempo, yo me aguantaba las groserías, los insultos y los malos tratos, hasta que ese día hablando con Fede explotó la cosa. Él realmente quería salir porque de verdad en este momento Fede está muy enfermo allá, a él le pasa de todo, lo han picado yo no sé cuantos alacranes, le han dado no se cuantas gripas, se le daño el dedo entonces no puede mover la mano, son demasiadas cosas", indicó.

También lea: Martín Santos y Natalia Jerez son novios: la actriz reveló varias fotografías que lo confirman

De acuerdo con la actriz, Federico quería cederle el collar de inmunidad para poder abandonar la competencia y los integrantes de la tribu pensaban que ella lo estaba manipulando para que tomara dicha decisión.

"Entonces me decía, no Cathe voy a decirles que voten por mí porque de verdad no me siento bien, además yo siento que puedes hacer más tú que yo. Es que Fede se los rogó casi llorando, les decía por favor sáquenme no aguanto más, de verdad estoy mal. Entonces ellos pensaron que era que yo estaba manipulando a Fede para yo quedarme y que saliera él", aseguró.