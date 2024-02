Yolanda Saldívar contará su versión del asesinato de Selena: “Es hora de corregir esta historia”

El próximo 31 de marzo se cumplirán 29 años de la muerte de la cantante Selena Quintanilla, quien fue asesinada en 1995 cuando su carrera atravesaba por uno de sus mejores momentos y era una de las artistas más destacadas en Estados Unidos y Latinoamérica. La artista falleció a causa de un disparo propinado por Yolanda Saldívar, quien en ese momento figuraba como la líder de su club de fans.

Tras el asesinato cometido en un hotel de Texas, Estados Unidos, Yolanda Saldívar fue condenada a cadena perpetua, pena que actualmente paga en la cárcel de máxima seguridad de Mountain View Unit, del mismo estado. Desde allí, en varias ocasiones se ha pronunciado acerca de lo que ocurrió aquel 31 de marzo, asegurando incluso que todo se habría tratado de un accidente, pues en realidad su intención era acabar con su propia vida.

Lea además: Video: ¿Lina Tejeiro será la nueva Shakira? La actriz habló de sacar canciones y monetizar con sus exparejas

Sin embargo, recientemente se confirmó que pronto saldrá al aire un documental en el que Saldívar promete contar detalles acerca del asesinato de Selena Quintanilla, revelando detalles hasta el momento desconocidos. El nombre de la producción será "Selena & Yolanda: The secrets between them" (Selena y Yolanda: los secretos entre ellas), y será estrenado el próximo 17 de febrero por la cadena Oxygen, aunque los capítulos también estarán disponibles en la plataforma Peacock.