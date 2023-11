Yuri habló de sus adicciones que la pusieron en peligro

La reconocida cantante Yuri ha vuelto a cautivar la atención de sus seguidores al revelar abiertamente detalles íntimos de su pasado, destacando su lucha y superación en relación con una adicción que marcó su juventud: el exceso en el ámbito de las relaciones íntimas.

Durante una entrevista con el conferencista Nayo Escobar, la artista mexicana no titubeó al hablar sobre su adicción en sus años más jóvenes.

Yuri, conocida por su franqueza al abordar temas personales, compartió que a diferencia de muchas figuras del espectáculo, ella no incursionó en el mundo de las drogas, sino que su adicción recaía en el afecto, el cariño y el deseo amoroso.

"Para mí, mi adicción era el amor, el cariñito, esas atenciones. Eso era lo que buscaba, no las drogas ni las fiestas. Era más como un 'me gusta' (aunque me dijeran 'él está casado'), pero no castrado. Decía 'tráiganmelo'", expresó sin filtros.

Sin embargo, Yuri también compartió las consecuencias adversas que enfrentó debido a esta situación. Reveló que contrajo papiloma cervicouterino, una condición que describió como "casi cáncer" y que la puso en peligro.

Reconoció que no se cuidó adecuadamente en sus relaciones íntimas, lo que resultó en serias complicaciones para su salud. "Casi me mata, porque yo estaba bastante despreocupada cada vez que me involucraba con alguien y nunca me cuidé", confesó con sinceridad.

Asimismo, la cantante reflexionó sobre la posibilidad de haber quedado embarazada en múltiples ocasiones debido a su estilo de vida de aquella época. Haciendo alusión humorística, compartió: "No sé cómo no quedé embarazada. Hubiera tenido hijos para formar un equipo de fútbol, con diferentes personalidades. Creo que en ese momento, Dios estaba de mi lado, decía: 'Hoy no estoy ovulando', y ¡listo!, me acosté con mucha gente".

Estas revelaciones de Yuri han sorprendido a sus seguidores una vez más, destacando su valentía al abordar temas personales difíciles y su mensaje de superación frente a las adversidades vividas en el pasado.