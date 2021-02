La cantante mexicana Yuridia Valenzuela Canseco, más conocida como Yuri, confirmó después de casi cinco meses que se contagió de covid-19 y que entre las secuelas que le dejó la enfermedad está la pérdida de cabello, ataques de ansiedad y taquicardia.

A través de un Live que hizo la artista de 57 años, admitió que tuvo coronavirus en octubre, pero que lo pasó desapercibido porque pensó que se trataba de una alergia.

“Tuve covid-19, no lo sabía porque fue leve, pensé que era alergia porque se parece mucho al covid. Fueron dos días de tos, un día de mucha fiebre y otro día de dolor de cuerpo, después me costaba respirar como a muchos”, afirmó.

Lea también: Actor Miguel Biaggio tiene covid-19 y le afectó seriamente su respiración

Contó que lo peor vino dos meses después cuando terminó de grabar un reality. “Me vinieron secuelas muy fuertes, unos ataques de ansiedad terribles a las 6:00 am con unas taquicardias que yo decía ¿Cómo me quito esto?, ¿Qué es lo que me está pasando? (…) El pelo se me está cayendo muchísimo, me lo voy a cortar porque ya no tengo pelo”, reveló.

La intérprete de la ‘Maldita primavera’ dijo que diciembre para ella fue una tortura “pasé un mes bastante fuerte, todos los días me levantaba a las 6:00 de la mañana por ataques de ansiedad que nunca había vivido ni se los deseo a mi peor enemigo”.

Vea también: Actor Fernando Carrillo se casó con joven 30 años menor que él

La cantante indicó que ahora padece alopecia y además ataques de ansiedad, que cree también han sido consecuencia del encierro y de la falta de conciertos. “El encierro me causaba esas ansiedades, el temor de me voy a volver a contagiar (…) estuve orando mucho, todos los días con mi Dios, sin él no habría pasado las crisis que he tenido”, puntualizó.