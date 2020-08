'Zack Snyder’s Justice League' y 'Wonder Woman 1984' también presentaron nuevos tráilers

El DC FanDome, macroevento virtual que Warner Bros organizó para concretar sus planes de futuro sobre las adaptaciones de las historias de DC Comics, presentó las tan esperadas primeras imágenes de 'The Batman', pero también dio algunos detalles de otras apuestas de peso en el mundo de los superhéroes, desde "Wonder Woman 1984" al nuevo montaje de "Justice League" pasando por el estreno de Dwayne Johnson como Black Adam.

El famoso actor también conocido como 'La Roca', compareció por primera vez como Black Adam para ofrecer algunas pinceladas de la película sobre este antihéroe de DC Comics que modelará el cineasta español Jaume Collet-Serra.

"Quiero que me ayuden a mandar un mensaje al resto de superhéroes de DC: hagámosle saber a The Flash, Shazam, Aquaman, Wonder Woman, Batman y Superman que las cosas no van a ser iguales porque la jerarquía de poder en el Universo de DC va a cambiar", prometió el actor sobre esta cinta que se lanzará a finales del próximo año.

Mucho más cerca está, en principio, "Wonder Woman 1984", secuela de "Wonder Woman" (2017) y cuyo estreno se ha retrasado hasta octubre de este año por el coronavirus.

La directora Patty Jenkins aseguró que la espera merecerá la pena porque esta es una superproducción hecha como "un espectáculo visual" para la gran pantalla.

De nuevo con Gal Gadot como estrella, "Wonder Woman 1984" dio a conocer hoy un nuevo tráiler en el que destacó la presencia de Kristen Wiig como la malvada Cheetah.