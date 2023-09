Zharick León se sincera y cuenta lo que tuvo que vivir al grabar famosa novela

En Colombia se han transmitido novelas que quedaron en la memoria de los colombianos a pesar del paso de los años. Una de esas producciones fue Pasión de Gavilanes, una trama amorosa entre dos familias de distintas clases sociales que se robó la atención de millones de televidentes que siguieron de cerca el romance de los hermanos Reyes con las hermanas Elizondo.

Fue tal el éxito, que tras muchos años, Pasión de gavilanes presentó una segunda temporada hace cerca de un año, lo que hizo que muchos recordaran viejas épocas y a los actores.

Uno de esos personajes muy recordados es el protagonizado por Zharick León Villalba, quien interpretó a Rosario Montes, una joven cantante de un bar que enamoraba a todos los hombres con su encanto, su voz y su sensual figura.

Le puede interesar: Industria discográfica de EE. UU. premiará al cantante Sebastián Yatra

León también interpretó a Bella Cepeda en el melodrama Doña Bella, que le valió premios como el Latin Pride Award en 2010, entre muchos otros papeles.

Zharick León y su confesión sobre Pasión de Gavilanes

Recientemente, la actriz hizo una dura confesión sobre lo que vivió grabando la primera temporada de la novela, asegurando que muchas veces fue una "tortura".

En entrevista con People en Español contó lo difícil que le fue interpretar a Rosario Montes, dado que el personaje era atrevido, pero ella era muy tímida y no se le facilitó bailar y cantar, las grandes cualidades de su personaje.

Le puede interesar: La película "El otro hijo", elegida para representar a Colombia en los Premios Goya 2024

La actriz dijo que era una tortura grabar por el hecho del diminuto vestuario, el cual caracterizaba a su papel: "A mí cuando me decían toda esta semana vamos a grabar bar, yo sufría como tú no tienes idea. Sufría porque la ropa era cortica, sufría porque eran unos tacones así, sufría porque tenía que bailar encima de la barra que eran 60 centímetros de ancho o quizás menos, sufría porque iba a ser con público, sufría porque el 80 % iban a ser hombres y ellos abajo y yo arriba en minifalda, sufría cuando iban todos los actores".

No obstante, fue en esa situación que León sacó a relucir todas sus cualidades como actriz, ya que dice que tras mentalizarse en su papel olvidaba todo ese miedo y pena: "Pasaba una cosa mágica y es lo que nos sucede a nosotros los actores, que cuando tú te pones el atuendo del personaje, te vistes, te maquillas, ya uno entra como en otro mood mágicamente, entonces ya yo me montaba ahí y a mí ya se me olvidaba todo lo demás. Pero seguía ese pudor, seguía esa pequeña timidez".