¿Quién es el novio de Zulma Rey?

La actual pareja de Zulma Rey es el actor Andrés Fierro, quien se dio a conocer a comienzos de los 2000 en 'Padres e hijos'.

De acuerdo con la actriz, lleva un poco más de 8 años de relación con Fierro, misma que ha estado rodeada de algunos escándalos. Rey contó que, durante todo ese tiempo, ellos han terminado y regresado varias veces. “Hemos terminado unas 10 veces, pero creo que es bueno apostarles a las relaciones”, indicó la actriz.

La exparticipante de ‘MasterChef’ aprovechó su paso por ‘Buen Día, Colombia’ para aclarar que Fierro nunca la ha agredido.

Zulma Rey aseveró que una de esas veces que terminó con Andrés Fierro se involucró sentimentalmente con otro hombre llamado William Andrés Leandro, y que fue este sujeto quien la golpeó.

“Hay cosas que se tienen que poner límites, como lo es el maltrato psicológico y físico. Él dijo que yo era una mala mujer. Quiso dañarme en ese sentido, pero no pudo”, explicó la actriz.

Asimismo, indicó que Fierro la defendió y estuvo para ella en ese difícil momento.

¿Qué dijo William Andrés Leandro sobre el supuesto maltrato a Zulma Rey?

En aquel momento, cuando Zulma Rey denunció que su expareja la había maltratado físicamente, William Andrés Leandro también brindó declaraciones para defenderse asegurando que él jamás la golpeó, pero que Andrés Fierro sí.

Leandro aseguró que su noviazgo con Rey duró un año, y que terminaron en marzo de 2019 después de sostener una acalorada discusión en un bar de Bogotá. El hombre también indicó que nunca agredió físicamente a la actriz, y que la foto que ella publicó con varios hematomas en su rostro fue tomada luego de que Fierro la golpeara.

“Zulma Rey todo el tiempo me comenta que Andrés Fierro es la persona que la golpea. Me lo dicen en audios, me lo dice personalmente”, relató William, agregando que ella le envió una selfie con su rostro golpeado y le pidió que la ayudara y regresaran de nuevo.